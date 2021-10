Kampen mot rusen

Nyhende

Aksjonsveka mot Rus starta torsdag 4. november, ved at Samuel Massie kjem til Stranda og held foredrag for unge og foreldre. Først på dagtid i amfiet på ungdomsskulen for elevar ved ungdomsskulen og ved Stranda vidaregåande, og deretter på kveldstid på Storfjord kulturhus for både ungdom, foreldre og alle andre som vil høyre foredraget.