Nyhende

Natt til søndag er går vi igjen over til vintertid, og då er det på tide å stille klokka igjen. Det er mange som lurer på kva veg klokka skal bli stilt, og då er ein god huskeregel at klokka alltid skal stillast mot sommaren. No når sommaren ligg bak oss, betyr det at alle får ein time lenger søvn natt til søndag.