Nyhende

SUNNMØRINGEN 29. OKTOBER 1997: Monika Aambakk frå Stranda tok sølv under fylkesmeisterskapet for frisørar i Ålesund ei helg i 1997. I klassa «fristil» fekk ho andre plass i dameklipp og femteplass i herreklipp. Under oppvisninga hadde ho pynta opp dei to hårmodellane sin frå Stranda i sølvfarga klede og tilbehøyr. Mange tilskodarar sperra opp auga av denne kreasjonen. Modellane var Tone Lillebø og Freddy Braseth.