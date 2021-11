Næringslokale får lokale eigarar: – Har vore snakk om det i lang tid

Nyhende

Nede ved sjøen mellom Aure og Aursnes ligg Sykkylven Næringsfabrikk. Bygget har tidlegare husa Hjellegjerde møbelfabrikk, men husar i dag 22 forskjellige leigetakarar, mellom anna munnbindprodusenten Innovern og 3D Knitting & Technology. No er bygget, som er på rundt 25.000 kvadratmeter, blitt kjøpt opp av ei lokal investeringsgruppe beståande av Lade Invest (Trio Beslag AS), Amatec Invest AS, PC Support Eiendom AS og Innovern AS, ved at dei har skaffa seg 100 prosent av aksjane i selskapet Sykkylven Næringsfabrikk AS.