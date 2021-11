Best i landet på fondssparing

Nyhende

Sykkylven gjer svært gode resultat i Aksjefonds-NM. Spesielt kvinnene imponerer. Gjennomsnittet for alle innbyggjarar i Sykkylven er 96 102 kroner. For menn er det 89 759 kroner og for kvinner 102 556 kroner. Sykkylven ligg langt framfor andreplassen for kvinner, som går til Bærum, med 87 431 kroner. Stranda er på 149.-plass i Aksjefonds-NM, med 43 428 kroner i snitt for alle personar, 59 435 kroner for menn og 26 683 kroner for kvinner.