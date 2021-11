Rota seg bort i ei taus frå Sunnmøre - no vil han gjere fjorden ferjefri

Nyhende

Det er ikkje første gong det er snakk om etablering av bru over Norddalsfjorden. Tidlegare har det vore diskusjonar om hengebru, og medan Fjordfast AS er opne for ulike konsept, er det prospektløysingar knytt til flytebru dei har fått laga. Slik tidsplanen er no ønskjer dei at selskapet skal vere operativt med eit styre frå og med 1. januar neste år.