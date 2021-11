Glade mosjonistar, fotballkameratar og redaktøren som blei intervjua

Nyhende

SYKKYLVSBLADET, 1. NOVEMBER 2002: Etter at redaktør Frank Kjøde hadde skrive at ungdomen engasjerte seg for lite i samfunnsdebatten, måtte han utdjupe dette nærare for elevar som gjekk siste året på medialina ved Sykkylven vidaregåande skule. Med Berte Vik Støylen bak kamera og Dag Erik Myhre som revolverintervjuar måtte redaktøren gjere nærare greie for kva han meinte med at ungdomen viser for lite engasjement og ikkje synleggjer sine meiningar i avisspaltene. Dei to elevane som gjekk i 3 B, skulle bruke intervjuet som ei treningsoppgåve. Redaktøren sine synspunkt skulle visstnok ikkje bli publisert, korkje på skulen eller i det «offentlege rom».