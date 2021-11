Nyhende

Hofseth Aqua har fått mykje omtale etter dei etablerte det nye lakseanlegget sitt under Skafjellet. I den samanheng skulle dei også fjerne det gamle oppdrettsanlegget som ligg i Opshaugvika på Stranda. Dette har latt vente på seg, men i følge ei nyleg utsendt pressemelding så er det no lagt nye planar for gamle anlegg.