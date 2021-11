Dramatisk saueredning og gospeltur til Loen

Nyhende

SKAGEFLÅ FØR RESTAURERINGA: Slik såg dei to tuna ut på Skageflå før Storfjordens venner vart skipa i 1975 og tok fatt på restaureringa av Skageflå som første prosjekt. Eit vilkår for at der i det heile teke stod hus på Skageflå var at eigarane tidleg i 50-åra la på eternittplater på taka. Rasmus Møll kjøpte halve Skageflå i 1900 og resten i 1916. Han tog også namnet Skageflå då han meinte det var mange nok Rasmusar med Møll til etternamn. Kjelde: Gardane langs Storfjorden av Harald Kjølås.