Etterlyser minnelund

Nyhende

Det vart tidlegare oppretta ei nemnd for oppretting av minnelund, som presenterte ein uttale i 2019. Der vart det mellom anna estimert at kostnaden vil bli om lag 750.000 kroner. Då Sykkylven kommunestyre handsama saka om å opprette minnelund, vart det vedtatt at uttalen frå nemnda skulle bli tatt til vitande og at ein ville kome attende til vidare framdrift i samband med handsaming av årsbudsjett for 2021 og økonomiplan for 2021 til 2024.