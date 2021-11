Nyhende

Måndag 8. november blei forslaget til budsjett for 2022, og økonomiplan for 2022-2025, lagt fram for politikarane i kommunestyret i Sykkylven. Kommunedirektør Geir Ove Vegsund, økonomisjef Torbjørn Emblem, kommunalsjef Bjørnar Midtbust i kultur og oppvekst og kommunalsjef Ragnhild Hanken Skjong i helse og omsorg orienterte om dei forskjellige vala som har blitt gjort.