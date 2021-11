Fleire tiltak fekk ikkje plass i budsjettet

Nyhende

Dei tronge kåra i kommuneøkonomien i Sykkylven gjorde at fleire tiltak som var ønskt inn frå politikarane ikkje blei funne rom til i budsjettet for 2022.

– Vi har ikkje funne rom til å prioritere midlar til Høbben, men politikarane har signalisert at dette er noko dei vil sjå på. Ideelt sett skulle ein kunne auka kulturbudsjettet, men det er slik at om eit nytt tiltak skal inn må eit gammalt ut. Her blir det nødvendig med eit kritisk blikk på dei eksisterande tiltaka, forklarte Bjørnar Midtbust, kommunalsjef for kultur og oppvekst.

Den mykje omtala minnelunden blei det heller ikkje funne midlar til.

– Den var oppe i budsjettet i fjor, men saka er stoppa litt opp. Skal vi komme nokon veg med det må vi ta det inn i kommunestyret over nyttår og sjå om det kan gå vidare. Det har ikkje blitt sett av midlar til det i budsjettet, sa han.