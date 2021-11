Nyhende

Ragnhild Hanken Skjong er kommunalsjef for helse og omsorg. Det er her det største behovet for tenester vil vere i framtida, og Sykkylven har ein større vekst i andelen av eldre i befolkninga enn landet elles. Under kommunestyret måndag orienterte ho om budsjettframlegget for helsesektoren i kommunen.