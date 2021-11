Nyhende

I Solberg-regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett kom det fram at det er foreslått at Sykkylven vil bli flytta frå sone 1 til sone 2 på arbeidsgjevaravgift. Dette betyr at næringslivet i kommunen no må betale mindre i differensiert arbeidsgivaravgift og får same tilhøva som i grannekommunen Stranda som ligg i samme sone.