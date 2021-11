Nyhende

Det kjem fram på Strandafjellet si eiga Facebookside. Her skriv dei at den nye storstova, som har fått namnet Stova 1957, ikkje vil ha opningsfest denne dagen, men at dei vil opne dørene og at den ofisielle opninga vil skje på nyåret. 1957 er også for så vidt året då skianlegget på Strandafjellet opna første gong.