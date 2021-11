Nyhende

Firmaet Strandafjellet Eiendom AS legg i desse dagar ut 14 nye leilegheiter for sal på Strandafjellet. Bak firmaet står dei tre strandarane Jan Arvid Berge, Frode Mork og Vidar Mork. Firmaet har dei siste 15 åra har bygd over 100 hytter og leilegheiter på Strandafjellet og er den største aktøren no. Dei fleste einingane ligg i Fjellgrenda, men de har også bygd nokre større hytter på Roaldssida.