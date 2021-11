Nyhende

Nav kan melde at det var få arbeidsledige i oktober månad. I Stranda var det 38 ledige som er ein nedgang på 32 i høve til same tid i fjor. Dette utgjer 1,5 prosent av arbeidsstyrken. Også i Sykkylven var det få arbeidsledige. Berre 37 personar, ein nedgang på 40 i høve til same periode i fjor. Dette er 0,9 prosent av arbeidsstyrken.