Får nesten ein million kroner til arbeid med hjelpemiddel til barn

Nyhende

Nyss tok turen innom Sykkylven kulturhus fredag, der aktuelle deltakarar frå skule/oppvekst og helse/omsorg var samla for å sjå Statped sin SPOT-konferanse i lag, i regi av den lokale arbeidsgruppa for MiSu sitt barn- og unge-prosjekt. Tema for konferansen var teknologi og spesialpedagogikk.