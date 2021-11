Ekornes med stor sum mot Alzheimers: – De er fantastisk sjenerøse

Torsdag ettermiddag hadde Nils-Jarle Sætre foredrag om Alzheimer og innsamlinga han hadde på turen til Galdhøpiggen for tilsette ved sømavdelinga ved Ekornes avdeling Aure. Dette som takk for innsamlinga sømavdelinga nyleg har hatt for saka.