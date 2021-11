Han har fått seg ny jobb

Nyhende

Byrg Kompetanse melder om at Lars Petter Vemøy er tilsett som leiar for avdelinga i Sykkylven frå 1. februar 2022. Han tek over etter Frank Melseth, som går av med pensjon. Vemøy sluttar som idrettskonsulent og folkehelsekoordinator i Sykkylven kommune, etter 13 år i stillinga.