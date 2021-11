Vil be regjeringa om utviklingspakke for Geirangerfjorden

Nyhende

Den 3. mai 2018 blei det fatta eit vedtak i Stortinget om nullutslepp i verdsarvfjordane med verknad frå 2026. Dei særskilde utfordringane med å få gjennomført dette, samt utfordringane med straumforsyning til Geiranger og Hellesylt gjer at fylkeskommunen no vil be Staten om ein ekstraordinær utviklingspakke for Geirangerfjorden verdsarvområde og omland. Dette vil vere i samarbeid med Møre og Romsdal fylkeskommune og verdsarvsfjordkommunane Stranda og Fjord.