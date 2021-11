Desse var ute og spreidde glede

Nyhende

Rektor ved Sykkylven ungdomsskule, Randi Løseth Aasen kan fortelje at MOT-coachane og dei unge MOTivatorane i forkant hadde møttest på Fønixhuset for å førebu MOT til å glede-dagen, eller årets varmaste dag som den også blir kalla. Ho kan også fortelje at det i fjor vart ein annleis dag grunna korona med berre ei mindre markering, men at det i år var fullt program igjen.