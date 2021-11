Laksedødaren er tilbake

Nyhende

Norwegian Research Centre (NORCE LFI) melder i ei pressemelding at oteren er tilbake, noko som er ei utfordring for villaksen i enkelte elver, slik som tidlegare. Det blir likevel understreka at laksen i Aureelva har lettare for å gøyme seg i kulper og innsjø, enn laksen i Søre Vartdalselva i Ørsta. Sistnemnde er ei lita og grunn elv. Dette er ein konklusjon som er tatt etter at det viste seg at 14 av 30 radiomerka villaks døde i Aureelva, der oteren mest sannsynleg tok ni, medan 23 av 30 radiomerka døde i Søre Vartdalselva.