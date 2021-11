Stiller ut miniatyrverd

Nyhende

Jens Inge Klokkehaug fekk seg ein ny hobby for to år sidan. Han starta med å få på plass ei Märklin digital togbane og begynte å bygge landskap rundt. Etter kvart vart det til ein heil by, med mange bygningar og situasjonar som utspeler seg. No har han også fått på plass ei utstilling i vindauget ved frisørsalongen som kona hans Elise driv, Kjødes Frisørsalong AS. Der er det ein liten by, som ein må studere nøye for å få med seg alle detaljane. Til dømes har blomepinnar blitt til små tømmerstokkar.