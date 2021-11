Meteorologen: – Snøen bli liggande

Nyhende

– Vinteren er her så absolutt, og det ser ut til at snøen kjem til å bli verande, seier vakthavande meteorolog Susanna Reuder til Nyss.

Torsdag 25. november kom det første snøfallet for sesongen, og måla eit kvitt teppe over Nordvestlandet og Trøndelag. På same tid sank kvikksølvet og vi har hatt temperaturar godt under 0 gjennom heile helga. Meteorologen fortel at slik vil det halde fram ei god stund framover.

– Det er venta kalde temperaturar framover på Sunnmøre, med nokre fleire snøbyer i løpet av veka. Det verste snøfallet kjem frå måndag ettermiddag til tysdag morgon, men det vil kome litt meir snø utover veka, seier Reuder.

Temperaturane vil halde seg låge, men ikkje så låge som dei har vore tidlegare.

– I løpet av veka vil det variere mellom to til null plussgrader i låglandet og i ytre strok. Lenger inn i landet vil det bli ein del kaldare, seier meteorologen.