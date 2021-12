Formannskapa einige om budsjetta

Nyhende

I desembermøta sine skal kommunestyra i både Sykkylven og Stranda diskutere og vedta budsjetta i kommunane for 2022, noko som skal skje høvesvis måndag 13. desember i Sykkylven, og onsdag 15. desember i Stranda. Men før den tid har budsjetta blitt behandla i dei forskjellige utvala i kommunane, og til sist i formannskapa.

Samrøystes

På Stranda hadde formannskapet møte der dei diskuterte budsjettframlegget frå rådmannen måndag 29. november. Her gjekk formannskapet samrøystes inn for framlegget. Mellom anna vil kommunen ta opp 37.089.600 kroner i investeringslån for å finansiere kommunen sine investeringar i 2022, kjem det fram av sakspapira. Stranda kommune vil også godkjenne opptak av lån i Husbanken på fem millionar kroner til formidlingslån.

Samstundes vil eigedomsskatten i Stranda kommune vere sett til fire promille for hus- og hytteeigedomar, medan andre eigedomar det blir skrive ut eigedomsskatt på vil få ein skatt på seks promille.

Ordførargodtgjersla blir også sett til 9,0 G, noko som svarar til 957.591 kroner.

Punktvis

Formannskapet i Sykkylven behandla budsjettet i sitt møte torsdag den 25. november. Her kom Odd Arne Krüger med eit fellesframlegg frå Sp, Høgre, Venstre og KrF på 16 punkt som hadde fleire endringar til det budsjettframlegget som kommunedirektøren presenterte tidlegare. Dette framlegget blei vedteke med 5 mot 4 røyster.

Mellom anna foreslår dei at det kommunale skattøret, altså kor stor del av skatt på alminneleg inntekt som skal gå til kommunen, og formuesskatten skal vere på dei høgast lovlege satsane. Dei går derimot inn for ein lågare auke i eigedomsskatten enn det kommunedirektøren foreslo, med 3,2 promille. Dette vil føre til lågare kommunale inntekter frå eigedomsskatten med to millionar kroner.

Utkastet frå kommunedirektøren til investeringsbudsjett blir også foreslått godkjent, men med nokre endringar, mellom anna som at arbeidet med minnelunden blir sett i gang frå første kvartal 2022, og at det blir sett av eit førebels beløp på 200.000 kroner til dette arbeidet. Dette blei det ikkje funne midlar til i kommunedirektøren sitt utkast til budsjett.

Eit anna prosjekt som ikkje fekk plass til midlar i utkastet frå kommunedirektøren er «Høbben», men her vil formannskapet løyve 200.000 kroner til prosjektet. I eit separat framlegg frå Arbeidarpartiet blei det foreslått å løyve 250.000 kroner til prosjektet, men dette framlegget fall med fire røyster.

Formannskapet vil også at kommunestyret skal oppmode administrasjonen om å etablere ei ordning for unge, til dømes i alderen 15 til 19 år, der dei kan få tilbod om sommarjobb i ei veke eller to med stell av parkar, friområde og andre fellesområde, noko dei vil setje av 100.000 kroner til.

Det er ikkje sett av midlar til brøyting av vegen gjennom Fasteindalen i budsjettutkastet. Formannskapet råder kommunestyret til å be teknisk eining om å forlenge roden for Ramstaddalen om òg å inkludere Fasteindalen av trafikktryggleiksgrunnar. Her vil dei setje av inntil 150.000 kroner.