Sjukefråvær i kommunane – her er det høgast fråvær

Nyhende

I ei pressemelding frå Nav kjem det fram at sjukefråveret i 3. kvartal i år har stege mest i Møre og Romsdal og Trøndelagt samanlikna med same kvartal det førre året. I Møre og Romsdal har det stege med 6,4 prosent, og det viser seg at fråvær grunna psykiske lidingar er det som har auka mest i fylket vårt. Det har også vore ein auke i fråværsdagar grunna sjukdommar i luftvegane, samt ein auke i svangerskapssjukdommar med etterfølgande fråversdager.