Nyhende

Den første hendinga skjedde i Ljønibbetunnelen på fv. 60 mellom Stranda og Hellesylt. Her blei ein mann i 20-åra tatt i å køyre i 104 kilometer i timen, melde politiet på Twitter like før klokka 01 natt til søndag. Politiet skriv vidare at det er 80-sone på staden, og at sjåføren fekk kverrsett førarkortet sitt grunna prikkar han hadde frå før.