No veit vi kven fleire av konfirmantane er

Nyhende

KONFIRMANTFØREBUING: Etter at vi prenta biletet av dei som gjekk for presten omkring 1937, har det kome inn opplysningar om namn på fleire av desse ungdomane. Det var Pål Rune Lødemel som vaks opp frampå Drotninghaug i Sykkylven som kom innom redaksjonen med biletet. Mor hans Henrikke Hole Lødemel (f. 1922), eller Henny som ho vart kalla på folkemunne er nr. 38. Nr. 67 er Olga Hatlemark Lie frå Hatlemarka i Tusvika. Ho bur i Ålesund og blir 100 år 23.12.2021. Med atterhald har vi fått opplyst følgjande: Nr. 3. Bjarne Muldal, nr. 4 Mindor Hjellegjerde, nr. 10 Øystein Eliassen, nr. 12 Leonard Hole, nr. 18. John Haram, nr. 20 . Olav Brunstad, nr. 23 Petra Skotte, f. Grebstad, nr. 24 Kjellaug Grebstad, nr. 25 Kirsti Gjerde, f. Aurdal, nr. 28 Borghild Midlid, f. Aursnes, nr. 33. Ludvik Riksheim, nr. 38 Asbjørg Welle, nr. 48 Olav Overå, nr. 49 Hans Petter Tynes, nr. 55. Jens Grebstad, nr. 56 Per Otterstrøm, nr. 63 Olaug Viddal, nr. 68. Rakel Skotte, nr. 69 Sigrid Heggemsnes. Presten nr. 22. er prost Torleif Rude som var fødd i Drammen i 1882. Han kom til Sykkylven i 1921 og var sokneprest her i 25 år. Frå 1935 var han også prost i Austre Sunnmøre prosti. I 1946 vart Rude utnemnd til sokneprest i Strømsø og flytta då tilbake til fødebyen sin. Han døydde der eit par år seinare. Prost Rude gjekk i brodden for å få gjort Sykkylven kyrkje svært vakker innvendig. Den prektige kyrkja brann ned 2. februar 1983.