Toåring låst inne aleine – brannvesenet måtte hjelpe

Nyhende

Møre og Romsdal 110-sentral skriv på Twitter at Stranda brannvesen på Hellesylt måtte ut for å hjelpe ein uheldig toåring i sentrum klokka 15.15 andre søndag i advent. Guten var innelåst aleine i leilegheita etter at ytterdøra blei låst etter mor som ikkje kom seg inn att.