Nyhende

No har eg budd i Craiova i 4 månader og trivst godt med kvardagen min her i Romania. Eg, sambuaren min Henrik og hunden vår Fant har det fint i nytt land og er veldig glad for at vi hoppa i det. Det er mykje trening, ein sterk jamn liga der alle kan slå alle og nye utfordringar både på sportsleg og personleg plan. Så med andre ord har eg fått alt eg kom for allereie.