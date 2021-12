Lokale bedrifter med milliardomsetnad

Nyhende

2021 har vore eit godt år for norsk sjømateksport og i november eksporterte Norge sjømat for 12 milliardar kroner. Det er ein auke på 2,6 milliardar. Til saman er det hittil i år eksportert sjømat for svimlande 108,8 milliardar kroner. Også dei to strandabedriftene Norsk Sjømat og Platina Seafood kan melde om gode tal og er dermed med på den norske oppgangen.