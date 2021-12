«Riv og bygg nytt eller bygg ny skule på ny tomt!»

Nyhende

Lange korridorar / gangliner – tungvint planløysing totalt sett

Universell utforming ikkje tilfredsstillande

Elevgarderobar med rein‐tørr‐sone manglar

Fagareal er for små, generelt små klasserom og få grupperom

Arbeidsplassane er ikkje brukbare og arealet er langt frå å stette Arbeidstilsynet sine krav

Reinhald er lite tilrettelagt, kritikkverdige tilhøve

Uteareala tronge og varemottak / parkering har trafikkfarleg løysing.

Dette er ei liste med «alvorlege funksjonelle svakheiter» frå tilstandsrapporten ved Ringstad skule på Stranda. I rapporten blir skulen, som er den største barneskulen i kommunen, beskrive som «funksjonelt nokså ueigna etter dagens krav til bruk og har eit utslite bygningskall».

Under norm

Tilstandsrapporten er datert den 15. november, 2021, og er utarbeidd i samband med arealanalysen av skulen. Den er gjennomført av ART arkitekter og ingeniører AS, ved sivilarkitekt Gitte Langlo på oppdrag frå Stranda kommune. Arbeidet har vore gjort i samarbeid med skuleleiinga og brukarar, som sjølv har rapportert inn bruk av eigne areal, kjem det fram i rapporten. Denne rapporten blei også presentert for Stranda kommunestyre under møtet deira den 24. november.

I analysen har dei gått gjennom fasilitetane på skulen, og her kjem det fram at det meste på skulen er klassifisert som «under norm». Dette gjeld fleire område, inkludert elevgarderobar, gymsal, alle fagareal utanom musikk, SFO-areal, administrasjon og personalrom. Mellom anna blir personalrommet beskrive som «temmeleg uhaldbart og langt unna det som er kravet i Arbeidsmiljølova», mellom anna fordi det er for lite areal.

For fagareala kjem det fram at det manglar eige natur- og miljøfagsrom og auditorium og at særleg mat- og helseromma samt kroppsøvingsareala er for små. I rapporten står det også at elevgarderobane på skulen er svært dårleg planlagt noko som kjem av at det er til dels gamle bygg og fleire byggetrinn. Berre ei garderobe er etter moderne prinsipp med «rein‐tørr skule» der elevane har separate garderobar med våt‐ og tørrgarderobe, med tilhøyrande toalett slik at ein kan få av seg alt yttertøy og sko før ein går vidare inn i skulen sine areal. På Ringstad skule er det berre gjennomført for to garderobar og åtte klasserom.

Gammalt bygg

Det kjem også fram at bygningsmassen på skulen er prega av at den er bygd ut i seks ulike byggetrinn frå 1958/1960 til 2007. Dette har omfatta tilbygg og rehabilitering, og Langlo skriv i rapporten at bygningsmessig nivå på bygga kan seiast å vere på nivå med 1997-forskrifta for dei fleste areala.

Åra skulen blei bygd på har vidare prega bygningsmassen ved at mesteparten av elevareala er fordelt ut over langstrekte korridorar som gir mykje gåing i kvardagen til både elevar og lærarar, noko som gir ei utfordring særleg for lærarstaben, sidan administrasjon og personalrom er samla i den andre enden av bygget. Skulen har også gammaldagse elevgarderobar med liten plass til å henge yttertøy og våte klede, som kan medverke til auka misnøye blant elevar og lærarar.

Det tekniske anlegget på skulen er derimot relativt godt oppdaterte, og kan fungere godt i 10–30 år til, men bygningskroppen er utdatert og utslite. Dette blir beskrive som svært omfattande å skulle rehabilitere grunna dei ulike byggetrinna og samanbyggingane.

Konklusjon

I presentasjonen for kommunestyret kom rapporten derfor til konklusjonen om at den funksjonelle situasjonen på skulen påverkar kvardagen til alle elevar og lærarar negativt. Ein vil også trenge rundt 1000 kvadratmeter tilbygg for å stette krava i arealanalysen og det blir utfordrande å få dette inn på den eksisterande tomta. Dette kan ende opp med å koste meir enn meirverdien det gir, grunna at bygget er tungvint. Konklusjonen blir derfor at kommunen må rive og bygge nytt på den same tomta, eller bygge ein ny skule på ei ny tomt.