Nils-Jarle nådde målet om millionen – med god hjelp frå Ekornes

Møre-Nytt melder 9. desember at ørstingen Nils-Jarle Sætre har nådd målet om å samle inn ein million til hjerneforsking for å finne ein kur mot sjukdommen Alzheimer. Tidlegare i november møtte Sætre arbeidarar ved saumavdelinga på Ekornes avd. Aure for å takke dei for sjenerøst bidrag til saka.