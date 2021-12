I vinter kan du ta ferja gratis til Geiranger

Nyhende

Nyss har tidlegare meldt at fylkeskommunen ønskjer å setje inn vinterferje mellom Hellesylt og Geiranger, med oppstart i januar. Tysdag 7. desember blei dette bekrefta av fylkestinget i behandlinga av økonomiplana, noko som betyr at frå 3. januar vil det bli ferje heile året mellom Geiranger og Hellesylt. Dette melder Møre og Romsdal fylkeskommune på sine heimesider. Håpet er at dette tilbodet skal auke bulysta og gjere det mogleg å satse på vinterturisme i verdsarvområdet.