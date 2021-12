Nyhende

Slutten av november og starten på desember har vore prega av kaldt vêr med ein del snø i vårt område. Det første snøfallet for sesongen har blitt verande nokre veker, og julestemninga har nok kome for mange. Er du av typen som er glad i snøen må du derimot sørge for å nyte den mens du kan, for vêrvarslinga har dårleg nytt for den som likar snø og kulde.