Nyhende

SYKKYLVSBLADET 2. NOVEMBER 1990: Denne førjulstida for 31 år sidan var det Astrid Lindgren som sto på programmet på Tandstad skule, og lærarar og elevar inviterte foreldre og andre interesserte for å sjå på. Om lag 50 frammøtte var imponerte over det skuleborna i Straumgjerde fekk til. Særleg begeistra blei publikum av Pippi Langstrømpe, spela av Anne Stine Øyehagen, som vi kan sjå som nummer tre frå venstre på biletet.