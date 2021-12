Starten på den industrielle møbelproduksjonen

Nyhende

ALLE MØBELFABRIKKAR SI MOR: Det var Petter Ivar Langlo som starta produksjonen av korgmøblar i kjellaren på Pål-garden på Stranda i 1908. Dette var det som skulle bli starten på fabrikkeventyret PI Langlo, som ei tid var Skandinavias største møbelfabrikk, og som vart grunnlaget for den industrielle møbelproduksjonen her i landet. På mange måtar kan ein seie at den vesle bedrifta i Pål-kjellaren vart alle norske møbelfabrikkar si mor.

Kjelde: Bygdeminne nr. 26, Stranda Sogelag.

LUCIAFEST I STRANDAHALLEN: Helselagets Yngreforening arrangerte Luciafest i Strandahallen i desember 1993, der alle barnehagane var til stades og 3.-klassingane på barneskulen gjekk i Luciatoget. Det var også dei som stod for utdelinga av julegodt til alle barna denne dagen.

Kjelde: Sunnmøringen

STRANDA SPEKEMAT UTVIDAR: Det er ikkje berre no det går godt med bedriftene på Stranda. I 2002 kunne ein lese at Stranda Spekemat hadde vakse med 20 prosent på eitt år og at kapasiteten var sprengt. Året etter blei bedrifta 30 år og feiringa håpa dei å kunne skje i det nye bygget. På bildet ser ein Oddhild Øie Hjellbakk (t.v.), dagleg leiar Ivar Rimstad og Mona Silden i full sving med å pakke skinke.

Kjelde: Sunnmøringen 27. november 2002