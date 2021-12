Nyhende

Folkehelseinstituttet melder på sine heimesider at det til no er registrert to tilfelle av koronavirusvarianten omikron i Møre og Romsdal. I alt har det sidan veke 47 blitt registrert 958 tilfelle av virusvarianten i Norge.

Flest tilfelle er det i Oslo, med 472 tilfelle. Vidare følgjer Viken (233), Vestfold og Telemark (99), Rogaland (39) og Agder (37). I tillegg er det meldt om 24 tilfelle der fylke ikkje er kjend. Smitten er registrert i alle fylka i landet.