Her er dei nye tiltaka

Nyhende

Det blir strengare reglar for arrangement og uteliv for vaksne, i kulturlivet og på organiserte fritidsaktivitetar frå natt til onsdag 15. desember. Det vert også innført skjenkestopp over heile landet.

– Smitten i Norge aukar kraftig, og vi har nå fått ny kunnskap om omikron-varianten og kor raskt den kan spreie seg. Vi er inne i ein meir alvorleg situasjon. Regjeringa innfører difor strengare tiltak for å bevare kontrollen på pandemien, seier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Smitte

Folkehelseinstituttet (FHI) bereknar i et foreløpig scenario at det om tre veker kan bli opp mot 90 000 – 300 000 tilfelle per dag, og 50 til 200 innleggelser per dag dersom tiltaka ikkje bremser epidemien betydeleg.

– Det er særleg viktig at alle over 65 år og personar med høg risiko for alvorleg sjukdom blir vaksinert med ein oppfriskingsdose så raskt som mogleg, innanfor det fastsette vaksinasjonsintervallet. Vi må også forsøke å nå så mange som mogleg som tidlegare ikkje har blitt fullvaksinert. Intervallet mellom dose to og oppfriskingsdosen er i dag endra til 4,5 månader for alle som er anbefalt ein oppfriskingsdose, seier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol. Ho understrekar at det også er viktig at kommunane og sjukehusa vaksinerer eige helsepersonell med høgare tempo enn det vi har sett til no.

Dette er dei nasjonale tiltaka

Avstand og sosial kontakt

Alle bør halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Anbefalingen om 1 meters avstand gjeld ikkje på fritida for barn i barnehage- og barneskolealder.

Det er også unntak for vaksne som jobbar med tenester for barn og unge og sårbare grupper.

Personar med risiko for alvorleg sjukdomsforløp og uvaksinerte bør skjerme seg. (nytt)

Ein bør ikkje ha fleire enn 10 gjester heime ut over eigen husstand. Ein kan ha inntil 20 gjestar ein gong i løpet av jule- og nyttårshøgtida, men det bør vere ein meters avstand mellom gjestane. Alle må tenke gjennom kor mange nærkontaktar ein har samla sett.

Barn i barnehagar og barneskular kan ha besøk frå eigen kohort/klasse/avdeling sjølv om det overstig anbefalt tal på gjestar.

Reduser tal på nærkontaktar, men ikkje isoler deg.

Treff andre utandørs når det er mogleg.

Organiserte fritidsaktivitetar

Barn og unge

Barn og unge i barnehage- eller grunnskulealder kan ha organiserte fritidsaktivitetar, som for eksempel fotballtrening eller korpsøvelse, men det blir anbefalte avgrensingar i kor mange som kan vere med. Dersom aktiviteten går føre seg innandørs bør det vere maks 20 stykke, med mindre alle deltakarane er frå same kohort i skule eller barnehage. (nytt)

Barn og unge i barnehage- eller grunnskulealder kan trene eller øve saman, men vi anbefaler ikkje å ha cupar, kampar eller turneringar der barn frå ulike stader samlast. (nytt)

Det gjerast et unntak for utandørs idrettsarrangement for barn og unge i barnehage- eller grunnskolealder. Dei kan gjennomførast dersom barna heile tida kan halde ein meters avstand, og dersom det er mogleg å følge de andre reglene om tal på som gjeld for alle arrangement.

Barn og unge som er ferdig med ungdomsskulen, bør halde meteren også på fritida. Det betyr for eksempel at de ikkje bør spele fotball eller handball, der det er vanskeleg å halde meteren. (nytt)

Vaksne

Vi anbefaler å utsette eller avlyse gjennomføring av arrangement bunde til organiserte idretts- og fritidsaktivitetar på tvers av ulike grupper, både ute og inne. (nytt)

Vi anbefaler å utsette eller avlyse organiserte idretts- og fritidsaktivitetar for vaksne som går føre seg innandørs.

Vaksne kan trene eller ha andre organiserte fritidsaktivitetar utandørs, men det er anbefalt å vere maks 20 personar og halde meteren.

For alle

Vi oppfordrar alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er viktig å halde god avstand til kvarandre, også når man er ute.

Garderobar kan haldast opne dersom det er mogleg å organisere bruken slik at trengsel og tett kontakt mellom personar kan unngåast. Dersom opne garderobar fører til trengsel, tilrådast det å halde garderobane stengt for ordinær bruk, men likevel slik at toalett og håndvaskfasiliteter er tilgjengelege dersom dette ikkje finst andre stader i lokala.

Skular, barnehagar og SFO



Det innførast nasjonalt gult nivå i barnehagar og på barne- og ungdomsskular. Lokale avgjerder om raudt tiltaksnivå går framfor nasjonalt bestemt gult nivå. (nytt)

Det innførast nasjonalt raudt nivå på vidaregåande skular og for vaksenopplæring. (nytt)

Grunnskular og barnehagar må sørge for å ha beredskap for rask overgang til raudt nivå. (nytt)

Krav til universitet, høgskuler og fagskular om å legge til rette for digital undervisning, ferdigheitstrening og eksamen så langt det er mogleg. (nytt)

Det kan arrangerast samankomstar for barn i barnehage eller barneskole med heile klasser/avdelingar/grupper med nødvendig tal på vaksne til stades.

Arbeidsliv

Alle som kan ha heimekontor, skal ha heimekontor (nytt)

Heimekontor og munnbind gjeld ikkje for tenester der dette er til hinder for at tilsette kan utføre nødvendige og lovpålagde oppgåver i møte med sårbare grupper og barn og unge.

Anbefaling om 1 meters avstand.

Anbefaling om munnbind om det ikkje er mogleg å halde avstand, med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierar som bruk av skiljevegger eller liknande.

Påbod om å bruke munnbind gjeld i nokon publikumsrettene deler av arbeidslivet. Sjå omtale nedanfor under "Munnbind".

Det tilrådast god ventilasjon/lufting i situasjonar der man oppheld seg i same rom over tid med personar som ikkje er husstandsmedlemmer og tilsvarande nære.

Forskriftsfesta tiltak

Arrangement og sammenkomster

Det tilrådast å redusere tal på nærkontaktar. Meir tid bør brukast heime. Det betyr at ein også må avgrense tal på besøk, sosiale sammenkomstar og arrangement ein deltar på. (nytt)

Det tilrådast å unngå bruk av kollektivtrafikk for å komme deg til arrangement. (nytt)

For arrangement gjeld desse reglane:

Maksimalt 20 personar innandørs på privat samankomst på offentleg stad, i lånte eller leigde lokale.

Minnestunder etter gravferder og bisettingar kan ha maksimalt 50 personar innandørs og utandørs. Sjølve gravferda vert rekna som eit offentleg arrangement, sjå nedanfor.

Maksimalt 20 personar på offentlege innandørs arrangement utan faste tilviste sitteplassar og 50 personar ved bruk av slike sitteplassar. (nytt)

Arrangøren skal sørge for at alle som er til stades ved innandørs arrangement skal kunne halde minst 1 meters avstand til andre som ikkje er i same husstand eller er tilsvarande nære. Det vert gjort unntak for fleire grupper, bl.a. for utøvarar på kultur- og idrettsarrangement, deltakarar på enkelte kurs og dei som er i same kohort i barnehage eller barneskule.

På innandørs arrangement der alle i publikum sit på faste tilviste plassar er det tilstrekkeleg avstand dersom arrangøren legg til rette for at publikum har minst eitt ledig sete mellom seg på same seterad frå dei kjem arrangementet. Personar frå same husstand kan sette seg nærmare kvarandre etter framkomst.

På utandørs offentleg arrangement: Inntil 100 personar utan faste, tilviste plassar og inntil 200 x 3 med faste, tilviste plassar. (nytt)

Arrangørar skal sørge for ein oversikt over der det enkelte publikum eller gjest sit ved offentlege arrangement der alle i publikum sit på faste, tilviste sitteplassar. (nytt)

Skjenkestopp på arrangement med skjenkebevilling, inne og ute. (nytt)

Munnbind vert påbode også innandørs på arrangement. (nytt)

Ved kyrkjevandring i kristne trussamfunn kan nye deltakarar sleppast inn kontinuerleg når nokon går ut. Tilsvarande unntak vil bli gitt for viktige høgtider for andre trussamfunn dersom smittesituasjonen gjer det nødvendig med framleis strenge tiltak. (nytt)

Serveringsstadar



Påbod om at serveringsstaden skal sørge for at alle kan halde 1 meters avstand til andre enn husstandsmedlemmer og tilsvarande nære. Det skal vere minst 1 meters avstand mellom sitteplassane ved gjestar sin ankomst, likevel slik at personar i same husstand eller tilsvarande nære kan sette seg nærmare kvarandre.

Skjenkestopp, inne og ute. (nytt)

Serveringsstadar skal ikkje gjennomføre aktivitetar som naturleg inneber mindre avstand mellom gjestane enn 1 meter. Dette vil typisk vere dansing (nytta

Serveringsstader med skjenkebevilling skal ha sitteplassar til alle gjester, men det er ikkje et krav ved kulturarrangement på serveringsstaden.

Serveringsstaden skal registrere kontaktopplysningar til gjester som samtykker til det.

Serveringsstad skal ikkje ha servering for innandørs privat sammenkomst med fleire enn 20 personar inne og 50 ute. Reglane for private sammenkomster gjeld ikkje på serveringsstad. Serveringsstaden skal vareta smittevernet (nytt)

Smittevernfagleg forsvarleg drift



Påbod om smittevernfagleg forsvarleg drift for barnehagar, skular og annan opplærings- og utdanningsverksemd.

Fornøyelsesparkar, leikeland, spelehaller og liknande skal halde stengt. (nytt)

Svømmehaller, badeland, spaanlegg og hotellbasseng, og treningssenter kan berre haldast ope for: (nytt) individuell trening. Ved trening med høy intensitet skal det haldast 2 meter avstand. skolesvømming, svømmekurs, svømmetrening og konkurransesvømming med arrangør. rehabilitering og opptrening som tilbys individuelt eller i mindre grupper med arrangør. annan individuell behandling som det kan bestillast time til og der bad er ein del av behandlinga.

Følgjande verksemder skal drivast smittevernfagleg forsvarleg for å kunne halde ope: Bibliotek, museum, bingohallar, svømmehallar, badeland, spaanlegg, hotellbasseng, treningssenter, kjøpesenter, butikkar, varemesser, midlertidige marknader og liknande.

Dette inneber krav om å sørge for at det er mogleg å halde minst 1 meters avstand til personar som ikkje er i same husstand eller tilsvarande nære, og at verksemda har utarbeidd rutinar for god hygiene, godt renhold og lufting.

Med unntak av bibliotek, museum, butikkar og kjøpesenter skal virksomhetene registrere kontaktopplysningar til de gjestene som samtykker til det.

Bransjeveiledere bør gjeninnføres for bl.a. treningssenter og svømmehaller. Det betyr i praksis at det blir strengare krav til smittevern.

Munnbind

Påbod om bruk av munnbind når det ikkje er mogleg å halde minst 1 meter avstand i butikkar, kjøpesenter, serveringsstadar, kollektivtransport, taxi og innandørs stasjonsområde. Påbodet gjeld også for tilsette med mindre det er tatt i bruk fysiske barrierar.

Munnbindpåbod gjeld også hos frisørar, hudpleiere og andre ein-til-ein-verksemder.

Munnbindpåbod gjeld også på innandørs arrangement, i bibliotek og i museum. (nytt)

Munnbindpåbodet gjeld ikkje mens ein sit ved et bord på serveringsstad (gjeldande) eller tar over mat eller drikke sitjande. (nytt)

eller tar over mat eller drikke sitjande. (nytt) Det er allereie nasjonal anbefaling om å bruke munnbind der det er mykje folk og vanskeleg å halde avstand, for eksempel når du skal hente jakka din etter et arrangement samtidig med mange andre eller på veg ut av ein fotballstadion.

Heimekontor



Påbod om at arbeidsgivarar sørger for at tilsette jobbar heimanfrå dersom dette er praktisk mogleg og ikkje til hinder for viktig og nødvendig verksemd på arbeidsplassen, blant anna verksemd for å vareta barn og sårbare grupper. (justert)

Karantene