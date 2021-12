Nyhende

For nokre veker sidan kunngjorde Telenor at dei kom til å kople av koparnettet i løpet av 2022, men ikkje lenge etter kom Nkom (Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit) med påbod om at dei skulle drifte det i alle fall fram til 2025. Sjølv med dette påbodet vil koparnettet truleg bli kopla ned i område med gode alternativ i løpet av 2022, noko som betyr at mange vil miste tilbodet sitt der.