Desse har fått gåvemidlar frå Gjensidige

Nyhende

– Vi behandlar søknadar om støtte gjennom heile året, noko som syner at det er ein utruleg aktivitet på lag og organisasjonar i Sykkylven, seier Magnar Kvalvåg i Gjensidige Sykkylven. Han kan fortelje at i 2021 har dei saman med Gjensidigestiftelsen delt ut over 1,5 millionar kroner, der den største delen er utbyte til eigarar og kundar.