Prestisjeordre til sykkylvsbedrift: Leverer møblar til Den Norske Opera

(Smp): – Dette er ein svært spanande ordre for oss. Eg vil tru at det har betydning for framtidige oppdrag, både det at vi leverer til Operaen og det at oppdraget kjem gjennom arkitektfirmaet Snøhetta. Det er dei som har designa desse møblane. Så dette er god marknadsføring for oss.

Det seier produktutviklar Janne Alice Stokseth ved LK Hjelle AS.

Ho står ved sidan av Dag Hjelle som er produktansvarleg i LK Hjelle. Han fortel at det var Snøhetta, arkitektfirmaet som også teikna operabygget i Bjørvika, som tok kontakt med dei.

Første operaordre

LK Hjelle har aldri før levert møblar til Operaen, men dei har eit etablert namn som produsentar av designmøblar.

Dei nye møblane dei skal levere i neste veke skal stå på galleri og balkongar i signalbygget i Bjørvika.

Den Norske Opera tok i bruk nybygget i 2008, men dei har aldri fått på plass ei permanent løysing for møblering av galleri og balkongar i bygget. No kjem endeleg dette i orden.

LK Hjelle fekk ordren seint på hausten i år, og likevel vart dei ferdige til jul.

– Og det sjølv om både vi og underleverandørane våre eigentleg har fullt opp å gjere akkurat no.

Kortreiste produkt

For operamøblane består av delar frå ei rekke lokale bedrifter.

Møbeltre i Straumgjerde har levert treverket, skumplasten kjem frå Rectisel på Åndalsnes, medan beina er laga hos Galvano på Stranda. Mittet i Mauseidvåg har levert fiber, etikettane er det Amatec i Sykkylven som har produsert – medan Gudbrandsdalens Uldvarefabrik på Lillehammer har levert tekstilane. Og dette er ull frå norsk spelsau.

– Og så har vi fått nyttig hjelp frå Vatne Møbler, legg Dag Hjelle til.

– Alle bedriftene hadde det travelt, men alle vi spurde ville gjerne vere med på dette prosjektet. Og derfor fekk vi det til på så kort tid. Vi var nede i Oslo 3. november og såg på lokala. Allereie 22. november var vi tilbake i Operaen med to prototypar, som dei vart begeistra for, både Snøhetta og Operaen, fortel Stokseth.

Operaerfaringar

– Har de sjølv vore på framsyningar i Operaen?

– Nei, det har eg ikkje. Men det burde eg vel ha vore, vedgår Dag Hjelle.

– Eg har derimot vore der eit par gonger, og har tenkt meg tilbake. Eg har nemleg ei venninne som er hekta på opera. Og eg likte meg der, eg også, seier Janne Alice Stokseth.

Saka stod først på trykk i Sunnmørsposten.