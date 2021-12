Dette meinte politikarne om støtte til hotellnæringa

Nyhende

Koronapandemien har nok ein gang gjort det vanskeleg for reiselivsbransjen, og då særleg hotellnæringane. Tidlegare har Nyss fortald om eit framlegg som Stein Lystad (Sp) ville fremje for kommunestyret i Stranda, der han spør om det er mogleg å gi redusert eigedomsskatt til hotellnæringa. Framlegget frå Lystad var siste post på programmet då budsjettet blei diskutert under kommunestyremøtet på onsdag.