Fleirtal for drenering av Åkerneset

Nyhende

Tidlegare i haust fremja Møre og Romsdal sine to representantar frå Frp på Stortinget, partileiar Sylvi Listhaug og Frank Sve, eit representantforslag om drenering av det rasfarlege fjellmassivet Åkerneset i Stranda kommune. Eit ras frå dette fjellmassivet vil gjere skadar for fleire titals milliardar kroner, og rasere bygdene Hellesylt og Geiranger. I haust kom òg ein rapport frå NVE der det kjem fram at drenering av vatnet i den massive sprekka i fjellet i det minste kan utsetje raset med opp til fleire tiår, og i beste fall hindre eit skred i det store heile. Eit slikt prosjekt er førespegla å skulle koste vel 350 millionar kroner.