Høg temperatur under budsjettdebatten: – Er heilt rysta når eg høyrer på dykk

Nyhende

Grunna nye smittevernreglar som følgje av omikron-varianten av koronaviruset blei det siste kommunestyret for året i Stranda heldt på Teams, slik som det har blitt gjort fleire gonger under pandemien. Den store posten på programmet var sjølvsagt budsjettet for 2022 og økonomiplanen for 2023–2025. Det blei til tider høg temperatur under debatten, særleg frå brørne Ole Jørgen og Frank Sve (begge Frp).