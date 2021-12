Nyhende

Kven er dette? Namn: Stian Græsdal

Alder: 48 år

Yrke: Dagleg leiar ved Strandafjellet skisenter

Bustad: Jakobfeltet på Stranda

Stian er kjend for dei fleste frå Strandafjellet der han har vore dagleg leiar i fleire år. Han vaks opp inne i Helsemvika saman med mor, far og to eldre søsken. Etter ungdomsskulen gjekk Stian eit år på Borgund Folkehøgskule og deretter to år på yrkeslinja ved Ålesund Maritime. Før han vende snuten heimover att, så var han 15 månadar i Sjøforsvaret. Her fekk han tilbod om fast jobb, men takka nei då det var nokon som venta på han heime.