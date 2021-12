Startar tekniske undersøkingar neste veke

Nyhende

Natt til 22. november byrja det å brenne i ein fråflytta gard i Bygdavegen på Stranda. Det var ingen som varsla om brannen før om ettermiddagen, og då naudetatane kom på plassen var det berre glør igjen der husa ein gong hadde stått. Saka er under etterforsking hos politiet, men dei tekniske undersøkingane av tomta har latt vente på seg på grunn av snøen. No når det har blitt mildt i vêret igjen kan undersøkingane starte. Det stadfester Tony Gjerde, leiar for polititenester i Sykkylven og Stranda, til Nyss.