Då skulen blei gjort om til reine teaterfabrikken

JUL HOS FAMILIEN VASSBOTN: Sunnmøringen sin tidlegare redaktør Vemund Vassbotn vaks opp i eit funkishus i Ødegårdsvegen 6 på Stranda som var teikna av arkitekt Georg Fredrik Fasting. Bildet er teke heime i stova jula 1951. I kjellaren held trykkeriet til under namnet Stranda Prenteverk, og saman med far sin Erling dreiv Vemund avis og prenteverk der i fleire år. Frå venstre: Ruth Langelo, Arne Vassbotn, Per Vassbotn, Vemund Vassbotn, Reidun Thalberg, Velaug Vassbotn og Terje Vassbotn. Kjelde: Bygdeminne 2013, Stranda Sogelag.