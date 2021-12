Den eines død, den andres død!

Nyhende

Seint i november kom meldinga frå Coop Nordvest om at Mega-butikken på Aure skal omprofilerast til Extra. Som mange andre syntest eg det var ein trist beskjed å få. Utvalet av daglegvarer i bygda blir med dette redusert. Eg var ved å hive meg på nettet for å protestere. Men etter å ha tenkt meg om slo eg det frå meg. For er det Coop Nordvest som «påtvingar» oss ein ny lavprisbutikk, eller er det vi som tvingar dei til ei slik endring? Det er ikkje slik at det er gratis å omprofilere ein butikk, eg vil faktisk tru at det tvert om er ganske dyrt. Dette gjer dei nok fordi dei må.